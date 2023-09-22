В черном-черном городе. Почему экология обоих Алтаев серьезно ухудшилась

Алтайский край замкнул тройку регионов Сибирского федерального округа (СФО), в которых за год сильнее всего вырос объем вредных выбросов в атмосферу. Четвертое место заняла Республика Алтай.

Рост вредных выбросов

Объем выбросов увеличился в семи из 10 регионов Сибири, включая Алтайский край, за год выбросивший в воздух почти 195 тыс. тонн вредных веществ. Рекордсменом округа по приросту вредных выбросов стала Республика Тыва, сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Следом идет Иркутская область. Третье место занял Алтайский край, на четвертом расположилась Республика Алтай. Динамика количества выбросов в регионах СФО за 2022 год выглядит так:

Республика Тыва: +26,3%;

Иркутская область: +11,5%;

Алтайский край: +10,2%;

Республика Алтай: +9,8%;

Красноярский край: +8,8%;

Новосибирская область: +5,3%;

Омская область: +3,5%;

Кемеровская область: -0,6%;

Республика Хакасия: -2,9%;

Томская область: -10,2%.

Экология. pixabay.com

Экологичность предприятий

Корелляции между количеством загрязняющих воздух предприятий и объемом выбросов нет. Количество генерирующих вредные выбросы организаций за 2022 год выросло во всех субъектах РФ, однако в некоторых регионах выбросы при этом даже снизились.

В Тыве загрязняющих предприятий стало больше всего на 9,7%, а выбросов — на целых 26,3%. По тому же сценарию пошла Республика Алтай — загрязняющих предприятий здесь прибавилось не так много, как в других регионах Сибири: +6%. Зато выбросы выросли на 9,8%.

в Иркутской области соотношение примерно равное: предприятий стало больше на 11,9%, выбросов — на 11,5%. В Алтайском же крае загрязняющих предприятий стало больше на 23,7%, зато выбросы увеличились всего на 10,2%. Таким образом, можно говорить о том, что вектор развития индустрии в Алтайском крае все-таки направлен в сторону большей экологичности.

Экологи призывают. Altapress.ru

Где выбросов больше всего

Если смотреть в абсолютных значениях, то больше всего вредных веществ в сибирскую атмосферу выбрасывает самый крупный регион округа — Красноярский край. За 2022 год он выбросил свыше 2,6 млн тонн. Следом идет Кузбасс с показателем почти в 1,6 млн тонн. На третьем месте — Иркутская область, сгенерировавшая менее 740 тыс. тонн.

Остальные регионы выбрасывали в атмосферу менее 200 тыс. тонн вредных веществ каждый. Ближе всех к этому порогу подошли Новосибирская область — 198 тыс. тонн, и Алтайский край — 195 тыс. тонн. Омская область сгенерировала почти 165 тыс. тонн, Томская — 160 тыс.

Республика Хакасия выбросила 107 тыс. тонн, а Республики Тыва и Алтай сгенерировали мене 10 тыс. тонн каждая. Результат Тывы составил немногим более 9 тыс. тонн, а Алтая — менее 8 тыс. Таким образом, в абсолютных значениях Горный Алтай внес в загрязнение сибирского воздуха наименьший вклад.

ТЭЦ. Котельная. Дым. Илья Пятков

Сколько вредных веществ приходится в год на человека: