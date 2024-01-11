12 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В болгарском Пловдиве депутаты предложили демонтировать знаменитый советский памятник "Алеша"

Депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» предложили демонтировать и перенести советский памятник воину-освободителю «Алеша». Об этом сообщает РИА Новости.

Почтовая карточка с оригинальной маркой Болгарии, посвященная 50-летию создания памятника «Алёша».
Почтовая карточка с оригинальной маркой Болгарии, посвященная 50-летию создания памятника «Алёша».
wikipedia.org

Депутаты заявили, что внесли в городской совет Пловдива предложение о переносе памятника до конца 2024 года. Если решение будет положительное, то "Алешу" установят в Музее коммунистического искусства.

Памятник представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток.

Справка

Прототипом "Алеши" стал Алексей Скурлатов из Алтайского края. В 1941 он ушел на фронт, дошел до Болгарии и вернулся домой в ноябре 1946 года. В годы войны он участвовал в Курской битве, служил в 217-й танковой бригаде, 234-ом артиллерийском полку. Среди наград - орден «Красной звезды», медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Алтайского края Карлин отправил "ноту мира" чиновникам Болгарии из-за осквернения памятника Алеше.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость