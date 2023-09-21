В Бийске стало не хватать водителей общественного транспорта

Издание отмечает, что основная причина - выгорание. К водителям от бийчан много претензий и те устают это терпеть. Чаще всего люди жалуются на сотрудников заречных маршрутов.

На линию теперь выходит меньше автобусов, людям приходится ждать их дольше обычного.

"А вы попробуйте поработать так. Едешь, а к тебе люди в состоянии алкогольного опьянения пристают. Или срываются на тебе. Вроде бы и зарплата неплохая, но из-за отношения людей работать в этой сфере уже не хочется", - рассказывают водители.

Ранее в Барнауле конфликт с водителем в автобусе дошел до поножовщины.