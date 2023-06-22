В Бийске появятся двухметровые Маша и Медведь в спортивных костюмах

Власти города готовы потратить на двухметровых Машу и Медведя, а также на полуметрового Чебурашку 625 тыс. рублей.

Герои будут сделаны из бетона, а внутри окажутся полыми.

Чиновники отметили, что фигуры должны раскрасить в спортивную форму.

Установить конструкции подрядчику необходимо до середины августа. Исполнителем станет Мария Коврижина из Томска.

Перед этим в Бийске, на территории бульвара у городского Дома культуры, появилась лошадиная семья из травы и такой же медведь. Фигуры обошлись городу в 670 тыс. рублей.

Ранее автор скульптуры "Сибирского кота" в Барнауле рассказал, что ждет скандальный арт-объект.