В Бийске мужчина напал на продавца с электрошокером из-за спиртного

Региональная прокуратура сообщает, что мужчина решил приобрести в магазине спиртные напитки, уже на кассе выяснилось, что у него не хватает денег.
Для начала житель Бийска хотел украсть свою покупку, но продавец ему так просто ее не отдал. Тогда обвиняемый применил электрошокер, кассир упал на пол, а преступник скрылся с места преступления.
Это не первая кража преступника, он также замечен в хищении чужого имущества: детских колясок, снегоката, частей велосипеда.
Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что гурман из Барнаула украл из супермаркета 12 видов сыра.
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