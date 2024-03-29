В биосферном заповеднике на Алтае после зимы проснулись мишки. Фото

Накануне мохнатый мишка вышел из сонной берлоги к берегу Телецкого озера. Отмечается, что в прошлые годы о пробуждении медведей узнавали только после проверки камер фотоловушек.

Весной на берегу можно услышать громкий медвежий рев. Считается, что так зверь выражает дискомфорт при избавлении от кишечной пробки после долгой зимней спячки.

Однако герой фотосессии не испытывал страданий и то дремал, то выходил, чтобы найти, чем подкрепиться.

Известно, что первыми обычно пробуждаются и выходят из берлог взрослые самцы или особи, которые неудачно устроили себе берлогу, молодые одиночные особи, а позже всех — самки с медвежатами.

Первое время медведи едят труху деревьев, чтобы активировать пищеварительный тракт. После этого они ищут останки павших за зиму животных, прошлогодний кедровый орех и первую зелень. К выходу медведиц с медвежатами часто бывает уже первая трава.

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