В Белоруссии родился кот зеленого цвета

В белорусском городе Гродно обнаружили котенка зеленого цвета. Ветеринары подтвердили, что это натуральный окрас животного.

Как сообщает портал NewGrodno, гродненец взял себе котенка именно из-за окраса. У родившей кошки было несколько котят разных цветов, но Сергею приглянулся именно зеленый.

Его он и забрал к себе. Сам владелец рассказывает:

"Зачем ты покрасил котенка? Именно такой вопрос мне задают все, кто впервые его увидел. Но ветеринары подтвердили, что это его натуральный цвет. Правда, в чем причина такого окраса, не пояснили. По их словам, кот полностью здоров и никаких отклонений нет."

По словам мужчины, котенок действительно очень игривый и любит изучать окружающий мир. Он очень ласковый и нежный, громко мурчит.

Однако, кличку питомцу белорус самостоятельно выбрать так и не смог, мужчина надеется, что в этом ему помогут пользователи соцсетей. Среди вариантов - Киви, Аквамарин, Васаби, Дракоша, Лайм и Укроп.

Тем временем в Барнауле отдают в добрые руки котенка - ходячий анекдот.