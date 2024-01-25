В Белокурихе в одном из санаториев ликвидировали пожар

Региональное МЧС сообщает, что пожар удалось ликвидировать.
На момент прибытия первого подразделения горел переход между корпусами, ранее там велись ремонтные работы.
Отмечается, что пожар был оперативно локализован, а после ликвидирован. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.
Проживающих на территории санатория экстренно эвакуировали, всего там находилось 198 человек, среди которых 16 детей. Пострадавших нет.
В настоящее время причина возгорания выясняется.
Ранее сообщалось, что в Бийске из горящего дерева спасли двух человек.
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