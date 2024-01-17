В Башкортостане полиция возбудила дела о массовых беспорядках

"Раньше всех. Ну почти. " сообщает, что 17 января в Баймаке местный суд приговорил Фаиля Алчинова* к четырем годам.

Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку. Следствие отметило, что виновный оскорбил кавказцев и среднеазиатов.

В соцсетях же появились призывы к несанкционированной акции у суда, местное МВД обратили на них внимание и после сообщили о множественных задержаниях.

* Физическое лицо, признанное террористом-экстремистом.

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