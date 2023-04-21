В барнаульском зоопарке показали рацион леопардов

Сотрудники барнаульского зоопарка рассказали , чем отличаются рационы хищников в дикой природе и под присмотром человека.

Охота в природе у леопардов не всегда заканчивается успехом. В среднем добыть себе пропитание им удается раз в неделю.

Наевшись впрок, животное прячет остатки еды в укромное место и идет отдыхать. При этом за раз леопард может съесть 5−7 кг мяса.

В зоопарке, делятся специалисты, порции чуть поменьше, но едят котята регулярнее.

Леопард. Зоопарк «Лесная сказка»

С наступлением тепла количество мяса уменьшают, а раз в неделю устраивают разгрузочный день.

Не все животные с радостью относятся к дню голодовки, но здоровье животных для сотрудников зоопарка важнее, чем возмущения зверят.

Ранее в барнаульском зоопарке в одну ночь родились сразу и тигрята, и львята.