В барнаульском парке строители откопали советскую статую

В парке "Изумрудный" строители во время работ обнаружили гипсовую статую советских времен. Об этом сообщает управляющий парком Владислав Вакаев в своем Telegram-канале.

На свет извлекли гипсовую статую мужчины, стоящего перед наковальней и держащего в руке молот. В советские годы скульптура украшала парк.

На данный момент статуя частично сломана. У гипсового мужчины отколоты нижняя часть тела и руки.

Владислав Вакаев заявил, что статую попытаются восстановить. Ее хотят снова установить в парке, как память о советском прошлом парка.

А вот так статуя выглядела в прошлом:

Гипсовая статуя в прошлом Барнаул 22

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