В барнаульском парке «Изумрудный» всплыл первый карп

Барнаульцы отметили, что рыба еле заметно открывает рот.
«Что с мелкой рыбешкой, пока не известно», — подчеркнули в посте.
Ранее сообщалось, что в Изумрудном парке замерзают и умирают теплолюбивые карпы.
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В парке «Изумрудный» на поверхность всплыл первый карп. Об этом сообщает «ЧБ Барнаул».
Барнаульцы отметили, что рыба еле заметно открывает рот.
«Что с мелкой рыбешкой, пока не известно», — подчеркнули в посте.
Ранее сообщалось, что в Изумрудном парке замерзают и умирают теплолюбивые карпы.
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