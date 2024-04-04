В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет оздоровительная акция

Акция пройдет в воскресенье, 7 апреля, с 12:00 до 15:00. Отмечается, что она направлена на популяризацию здорового образа жизни.
Гостей будут ожидать на центральной аллее зеленой зоны.
Барнаульцы смогут поучаствовать в мастер-классах, флешмобах и других активностях. Также в этот день в парке можно будет проверить здоровье.
Традиционно для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Ранее сообщалось, что барнаульцы смогут бесплатно проверить уровень холестерина в крови.
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