В барнаульском парке «Изумрудный» появится каток. А как же карпы?

На данный момент рабочие подливают в пруд новую воду, чтобы наполнить пруд.

Также Вакаев отмечает, что сейчас лед размягчился из-за оттепели и свежей воды. Выход на лед строго запрещен.

Особенно внимательно нужно быть к детям.

При этом цветные карпы в "Изумрудном" все еще остаются под льдом, который не дает их освободить. Предполагалось, что вызволить рыб можно будет во время оттепели. Однако на улице +11 градусов, а лед все еще есть.

Сейчас руководство парка работает над вопросом зимовки карпов в пруду.

По словам управляющего парком Владислава Вакаева, чтобы рыбы перенесли холода, необходимо купить аэратор для насыщения воды кислородом. Устройство установят на том участке пруда, где не будет катка.

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