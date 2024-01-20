В барнаульском магазине продуктов заметили таракана

Насекомое ловко бегало по прилавку с выпечкой.
В комментариях отметили, что тараканы в данном магазине бегают везде.
Ранее сообщалось, что неизвестные насекомые атаковали жителей российского региона.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
В магазине «Аникс» на ул. Балтийской жители Барнаула заметили таракана. Об это сообщает «ЧБ Барнаул».
Насекомое ловко бегало по прилавку с выпечкой.
В комментариях отметили, что тараканы в данном магазине бегают везде.
Ранее сообщалось, что неизвестные насекомые атаковали жителей российского региона.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter