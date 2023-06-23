25 июня
﻿
Жизнь

В барнаульском аэропорту прошли учения по ликвидации ЧС

В аэропорту Барнаула прошли учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов, сообщила пресс-служба аэропорта.

В барнаульском аэропорту прошли учения по ликвидации ЧС.
В барнаульском аэропорту прошли учения по ликвидации ЧС.
Авиапредприятие «Алтай»

По легенде ЧС возникла 23 июня в 11:30. Из-за внезапного и мгновенного разрушения резервуара с нефтепродуктом на складе разлилось топливо.

Объем разлива составил 1,7 тыс. куб. м. А площадь — более 7,5 тыс. кв. м. В зоне ЧС пострадало два человека.

Основные силы бросили на розыск и спасение пострадавших, определение границ зоны ЧС, локализации и ликвидации последствий ЧС. Важной задачей стало обеспечение пожарной безопасности в зоне разлива.

Аварию ликвидировали 23 спасателя и 10 единиц техники. В результате учения прошли успешно, участники достигли всех поставленных целей.

Ранее суд вынес вердикт пилоту сгоревшего в Шереметьево Sukhoi Superjet. Суд приговорил к 6 годам колонии-поселения командира экипажа.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость