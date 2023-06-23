В аэропорту Барнаула прошли учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов, сообщила пресс-служба аэропорта.

В барнаульском аэропорту прошли учения по ликвидации ЧС.

По легенде ЧС возникла 23 июня в 11:30. Из-за внезапного и мгновенного разрушения резервуара с нефтепродуктом на складе разлилось топливо.

Объем разлива составил 1,7 тыс. куб. м. А площадь — более 7,5 тыс. кв. м. В зоне ЧС пострадало два человека.

Основные силы бросили на розыск и спасение пострадавших, определение границ зоны ЧС, локализации и ликвидации последствий ЧС. Важной задачей стало обеспечение пожарной безопасности в зоне разлива.

Аварию ликвидировали 23 спасателя и 10 единиц техники. В результате учения прошли успешно, участники достигли всех поставленных целей.

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