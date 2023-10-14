15 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В барнаульский зоопарк везут "шикарных" байбаков

В барнаульский зоопарк "Лесная сказка" из Ростова-на-Дону везут двух байбаков, сообщил директор зоопарка Сергей Писарев.

Байбак.
Байбак.
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Животные отправились в Барнаул на поезде накануне утром. В зоопарк они поступят уже 17 октября.

"Два братца. Шикарные байбаки. Я их впервые увидел в зоопарке Ростова-на-Дону два года тому назад. А мечтал их купить очень давно. Во вторник в 14:35 они приедут в Барнаул. Теперь и у нас на Алтае будет День сурка. Новоселам построен шикарный вольер", — сообщил на своей странице "ВКонтакте" директор зоопарка.

Также животным планируют найти самок в ближайшее время.

Ранее в барнаульском зоопарке появился черный аист.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость