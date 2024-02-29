1 марта
﻿
Жизнь

В барнаульских Затоне и Спутнике отключили воду из-за плановых работ

29 февраля в барнаульских микрорайонах Затон и Спутник временно отключат воду для проведения плановых ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского "Росводоканала" в Telegram-канале.

Питьевая вода, холодная вода.
Питьевая вода, холодная вода.
unsplash.com

В Затоне подачу воды ограничат с 09:00 до 15:00. Ограничение подачи ресурса затронет следующие строения:

  • переулок Стартовый, 3, 5;
  • переулок Почтовый, 1, 1а, 3, 5, 6, 8;
  • Лермонтова, 1а-5, 2, 2а, 2б, 2г, 2г/1, 2ж,6а, 8, 7, 11а, 13а, 15а, 15б, 17а, 17б, 4, 6, 10, 12, 14, 20, 25-31, 28, 28а, 40, 42;
  • Кольцова, 1а-49, 2-138, 6;
  • проезд Кольцова, 1-25;
  • Судовая, 4-72;
  • Якорная, 4, 1-5, 6-16, 20, 40;
  • Островная, 3-13, 12;
  • Капитанская, 1-13, 2а-14;
  • Матросская, 6-88б, 94, 94е.

В микрорайоне Спутник холодное водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 17:00. Под отключение попадут:

  • улица Соловьиная, 7-13а, 8а, 12а, 12б, 21;
  • улица Кленовая, 1-13, 2-12а.

Жильцам указанных домов принесли извинения за доставленные неудобства.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость