В Барнауле завершили бетонирование путепровода на проспекте Ленина.

В районе Дома Быта приступили к устройству рельсошпальной решетки, скоро ее соединят с действующими путями, сообщает мэрия.

На выходных рабочие демонтировали разворотное кольцо, которые сделали на период реконструкции путепровода для движения трамваев на данном участке.



Отмечается, что трамвай №3 на данный момент не заезжает на остановку «Дом Быта».



Также строители продолжают вести работы на большом путепроводе.



На первом и втором пролетах монолитные плиты забетонированы. Дальше нужно приступать к гидроизоляции. На третьем пролете эти работы уже ведутся, после этого начнется устройство трамвайных путей.

На малом путепроводе уже занимаются устройством тротуаров.

Ранее сообщалось, что на путепроводе на проспекте Ленина завершили укрепление грунта.