В Барнауле завершили бетонирование путепровода на проспекте Ленина.

На выходных рабочие демонтировали разворотное кольцо, которые сделали на период реконструкции путепровода для движения трамваев на данном участке.
Отмечается, что трамвай №3 на данный момент не заезжает на остановку «Дом Быта».
Также строители продолжают вести работы на большом путепроводе.
На первом и втором пролетах монолитные плиты забетонированы. Дальше нужно приступать к гидроизоляции. На третьем пролете эти работы уже ведутся, после этого начнется устройство трамвайных путей.
На малом путепроводе уже занимаются устройством тротуаров.
Ранее сообщалось, что на путепроводе на проспекте Ленина завершили укрепление грунта.