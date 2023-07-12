В Барнауле заметили длинную пробку из троллейбусов

По какой причине остановилось движение электротранспорта - неизвестно.
С ул. Матросова троллейбусы поворачивают на пр. Ленина, где на время реконструкции моста расположилась их конечная остановка.
Возможно, у одного из троллейбусов впереди слетела с проводов штанга, а может что-то случилось с самими проводами.
В конце июня барнаульцы пожаловались на извечную пробка на ул. Челюскинцев, которая постоянно создает трамвайные заторы. А в тот раз вообще заблокировала проезд скорой помощи.
Ранее километровые пробки образовались на въезде в Барнаул из-за разбившейся фуры. Водитель большегруза не рассчитал размеры своего автомобиля и не проехал ограничитель утром 3 июля.