В Барнауле за вокзалом появится парк с набережной. Мы узнали, каким он может быть и что еще озеленит город

Разрабатывая концепцию зеленого каркаса Барнаула, Андрей Атаджанов рассчитал, что идеальным местом для нового большого парка станет территория за железнодорожной линией. И его предложение взяли в генплан. Каким должно стать это место, и где еще нужны зеленые зоны, чтобы горожанам было приятнее выходить на улицу, – архитектор рассказал altapress.ru.

Что такое зеленый каркас

Еще в феврале 2022 года архитектор Андрей Атаджанов вместе с учеными АлтГУ представил концепцию зеленого каркаса Барнаула.

Это масштабный проект, который должен соединить парки, скверы и аллеи города, наполнить его новыми зелеными территориями, площадками для выгула собак и велодорожками. Основная идея архитектора состоит в том, что любой горожанин должен добраться из дома до «природного» кусочка города за 15 минут.

Чтобы создать план, Атаджанов вместе со своей командой провел глобальное исследование истории озеленения города и анализ его сегодняшнего состояния. Также он опирался на норматив: на каждого жителя должно приходиться минимум 10 кв. м зеленой территории.

Парк за вокзалом

По расчетам архитектора, идеальное место для крупного парка общегородского значения – территория в 39 тыс. кв. м за железнодорожной линией. Парк задумывается как продолжение обновленной привокзальной площади.

Как рассказывает Андрей Атаджанов, во время обследования территории он нередко общался с гостями города, которых встречал в барнаульских парках.

«Что сейчас люди видят, когда приезжают к нам? Площадь со сплошными парковками? Вот, например, нужно пассажирам ждать пересадку пять часов, что им делать? – спрашивает архитектор. - Новый парк – место, где можно будет провести это время, для этого в нем необходимы зоны обслуживания: визит-центр, фудкорт, санузлы и т.д., а также приятная атмосфера в любое время года».

Кодовое имя «Заречный» парк получил по названию поселка, который находился здесь, за Пивоваркой. До 1950-х годов на этом месте задумывалась многоквартирная застройка, но планы так и не воплотили.

Предполагается, что это будет первый городской парк с собственной набережной – «щадящей», не замурованной в плитку. Такая прогулочная зона, как считает архитектор, несколько компенсирует неиспользование реки Пивоварки в Юбилейном парке.

Предполагаемое место парка «Заречный» за вокзалом. В генплане предлагают иную конфигурацию этой территории. Андрей Атаджанов

Большой подарок

Через «Заречный» также должен проходить трансгородской велосипедный маршрут, пронизывающий весь зеленый каркас. По нему велосипедисты смогут передвигаться сквозь Барнаул безопасно, быстро и приятно.

Поэтому архитектор предлагает в будущем построить над линией специальный переезд, который бы стал переходным звеном между центром города и ул. Георгия Исакова.

Предлагаемый трансгородской велосипедный маршрут. Андрей Атаджанов

В проекте генерального плана города будущая территория «Заречного» ограничена улицами Исакова, Юрина, Коммунаров и 2-й Строительной. А вокруг предполагается зона общественно-деловой застройки.

«Конечно, мы понимаем, что никто сразу этим парком не займется, - говорит Андрей Атаджанов. - Но почему бы этого не сделать к 300-летию? К юбилею нужно что-то подарочное, что сохранится надолго».

Парк за «Европой»

Еще одна зеленая территория, появившаяся в генплане, - парк 300-летия за ТЦ «Европа». Сейчас барнаульцы проводят здесь субботники, а мэрия и Союз предпринимателей прокладывает «Тропу здоровья».

Край оврага за "Европой". Анна Зайкова.

К декабрю студенты АГИКа должны разработать эскизы концепций парка. Для итоговой работы архитекторы выберут лучшие идеи.

Так, начинающие проектировщики уже предлагают сделать нависающую с оврага смотровую площадку. Или создать воздушную экотропу по его периметру.

«Все это – хорошее использование сложившегося рельефа, который предстоит немного укрепить. Воздушная тропа почти ничего не стоит – просто деревянные конструкции на столбах, - говорит Атаджанов. – Может получиться отличное решение для маломобильных групп населения, если вход и выход будет на одном уровне с грунтом».

Еще одна заманчивая для предпринимателей идея – интегрировать «Европу» и рынок ВДНХ в зеленое пространство. «У нас нет ни одного ресторана, который бы выходил в парк витражным остеклением, чтобы ты мог ужинать и смотреть на зелень, а не на парковку», - говорит собеседник.

Однако на все задумки может не хватить места: долгие годы от территории отщипывали кусочки под застройку. В результате чего к парку будут вести несколько маленьких «хоботков». Андрей Атаджанов считает это серьезной ошибкой: «Снова люди в новых домах будут жить вплотную к парку, слушать шум и писать жалобы».

Строительство в Барнауле. Недвижимость. Михаил Хаустов

Новые зеленые зоны специалистам хочется сделать и в приаэродромной зоне, где предполагается комплексная застройка.

«Здесь должен быть хороший парк не менее чем на 40 гектаров,- говорит архитектор. – Его нужно объединить бульварами с жилыми кварталами, чтобы люди добирались к парку по зеленым коридорам».

Исторические и экстрим-парки

Расскажем еще о нескольких предложениях, которые не включили в генплан (однако он еще не принят, поэтому не все потеряно).

Зеленый каркас Атаджанова предусматривает появление в Барнауле специализированных парков. В этом году его мастерская закончила разрабатывать проект экстрим-парка для BMX и подала предложение в мэрию. Для него подыскивают место.

BMX unsplash

«Подобные парки можно создать и для «турникменов», и для паркурщиков, - говорит архитектор. - А BMX-дисциплины – это и вовсе олимпийский вид спорта, у нас сильное BMX-сообщество, для них площадка просто необходима».

Атаджанов уверен: городу необходимы разноплановые парки – тематические (исторические, спортивные, природные, ландшафтные), иначе мы зациклимся на тиражировании однотипных решений.

Необходимы свои зеленые зоны и поселкам – Куете и Спутнику.

«Ездить из них на машине в «Изумрудный» – нонсенс, - объясняет архитектор. - Три часа стоять в пробке, гулять и ехать еще три часа в пробке обратно – в чем смысл?».

Архитектор Андрей Атаджанов рассказывает о зеленом каркасе. Анна Зайкова. Что еще можно сделать: - Расширить территорию парка Центрального района за счет соседних заброшенных участков, создать набережную и аптекарский сад. - Создать на территории Сереброплавильного завода парк-музей под открытым небом. - Разбить небольшой парк «Зайчанская слобода» у РАНХИГСа. - Сделать три специализированных спортивных парка – для детей до 10 лет, от 10 лет и для взрослых. - Создать природный парк на острове Побочень. «Сейчас он входит в земли лесного фонда, это самый строгий режим, где запрещено что-либо делать. Но в новом генплане остров относят к «прочему озеленению», что вызывает некоторые опасения», - говорит Атаджанов. Архитектор предполагает, что это «мягкий» способ перевести территорию в зону общественно-деловой застройки.

Для прогулок и выгула

Андрей Атаджанов подчеркнул: зеленый каркас – это не только парки. Они - лишь ядра проекта.

Другая важная часть – связи между этими ядрами: мелкие скверы, бульвары, аллеи, набережные, которыми так же нужно серьезно заниматься. Собеседник сравнивает их с капиллярами, которые питают кровью весь организм.

«Смысл каркаса в том, что он создает систему, а с ней у нас большие проблемы», - говорит Атаджанов.

Схема зон для выгула собак. Андрей Атаджанов

Также в концепции озеленения есть предложения по размещению в Барнауле мест для выгула собак – около 30 зон подходят по нормативам. «Мы пытались вывести 15-минутный пеший радиус от жилых домов», - отметил собеседник.

Как подбирали территории под возможные парки

Подыскивая места для парков, архитекторы рассматривали, как правило, только частный сектор. Как отметил Атаджанов, уничтожить многоквартирную застройку под парк – для Барнаула фантастика.

Теоретически, существуют способы изъятия земельных участков для муниципальных нужд. Так, например, решили вопрос в Новосибирске при строительстве нового Центрального моста.

Андрей Атаджанов подчеркивает, что выкупать территории нужно по адекватной цене, чтобы люди гарантировано могли купить себе соответствующее жилье. Однако, в ближайшем будущем это вряд ли возможно: городской бюджет - дефицитный.

Архитектор Андрей Атаджанов рассказывает о зеленом каркасе. Анна Зайкова.

«Никто не говорит, что нашу концепцию нужно воплощать завтра, - говорит архитектор. – Это просто стратегическое видение, по которому нужно двигаться. Кто знает, может, через 15-20 лет появится новая федеральная программа или другие механизмы, которые помогут выкупить землю. А если мы не заложим эти территории в генплан, их просто рано или поздно застроят».

О чем еще говорил собеседник

О перегруженном парке

– Парк «Изумрудный» задыхается: там происходит по несколько событий в день, жители вокруг устали писать жалобы на музыку. Нужно сделать так, чтобы все не было сконцентрировано в одном месте.

Но проблема в том, что ничего подобного нигде провести нельзя. В «Юбилейном», например, есть площадка, но электричество туда не провели, сцены нет, навесов нет. Как там организовать праздник?

О (не)мистической загадке

– Знаете, где находится площадь Сахарова? И мы не знаем. В городских документах мы этого не нашли: например, площадь с фонтаном отнесена к территории озеленения театра драмы. Вот так бывает.

Фонтан у краевого Драмтеатра. Юлия Суханова

О прошлом

– Архитектор Владимир Ли Джи-дзун, который был свидетелем создания генплана 1980-х годов, показал, каким он и его коллеги видели парк имени Ленина. Это гигантская территория с большим бассейном и стадионом. В этом районе вообще планировался второй городской центр и, кажется, строительство цирка.

О музыке

– Когда я разрабатывал концепцию зеленого каркаса, слушал Pink Floyd. Ну, посмотрите на схему. Это же Pink Floyd.

Архитектор Андрей Атаджанов рассказывает о зеленом каркасе. Анна Зайкова.