В Барнауле введут ограничения на движение большегрузов

Под запрет попадают автомобили с нагрузкой на ось более шести тонн и будет действовать на автодорогах общего пользования местного значения.
Ежегодный запрет обеспечивает сохранность дорог Барнаула.
На какие виды перевозок не налагаются ограничения:
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на международные перевозки грузов;
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на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
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на перевозки пищевых продуктов, кормов для животных и их составляющих, лекарственных препаратов, топлива, смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твердых и жидких бытовых отходов;
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на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
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на специализированную технику, используемую для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организаций;
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на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
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на специализированную технику, выполняющую работы
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по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется за счет средств городского и краевого бюджетов;
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на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Ранее сообщалось, что как боролись за земли в пригороде Барнаула на экспериментальном аукционе.
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