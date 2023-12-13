14 декабря
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Жизнь

В Барнауле временно отключили несколько светофоров. Адреса

В связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения 13 декабря временно отключат светофоры. Об этом сообщает администрация города.

Светофор.
Светофор.
СС0

Светофоры отключат с 9:00 до 12:00 на следующих участках:

  • пр-кт Строителей – ул.Челюскинцев;
  • ул.Челюскинцев – ул.Молодежная;
  • пр-кт Строителей, 54.

Ранее сообщалось, что барнаульцы жалуются на некорректную работу светофоров.

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