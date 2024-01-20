21 января
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Жизнь

В Барнауле временно ограничена подача холодной воды. Адреса

Росводоканал Барнаул устраняет повреждение по адресу ул. Аванесова, 60. На данный момент сотрудники уже приступили к работам.

Питьевая вода, холодная вода.
Питьевая вода, холодная вода.
unsplash.com

Холодной воды нет по следующим адресам:

  • ул. Аванесова, 46-78;
  • ул. Присягина, 36, 40, 42;
  • ул. Денисова, 1-120;
  • ул. Веховского, 2-109;
  • пер. Конева, 32 – 101;
  • пер. Сычева, 28-49;
  • пер. Корчагина, 3-20;
  • ул. Тяптина, 1-28;
  • ул. Фомина, 1-54;
  • ул. Чайкиной, 1-22.

Подвоз воды осуществляется по заявкам.

Ориентировочное время устранения повреждения - 18:00.

Ранее altapress.ru рассказывал, что за китайский магазин восстал после ухода массмаркетов из России.

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