17 августа
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Жизнь

В Барнауле возобновили продажу школьных и студенческих транспортных карт

Приобрести транспортную карту можно в киосках «Лига Пресс», «Роспечать-Алтай» и «Союзпечать-Алтай».

Проездные билеты
Проездные билеты
Фото: Пресс-служба администрации г. Барнаула

Для того чтобы оформить карту при себе необходимо иметь паспорт и справку об обучении в образовательной организации или студенческий билет.

Первое оформление для учащихся из семей, которые нуждаются в социальной помощи, осуществляют в Центртрансе. При себе нужно иметь такой же пакет документов, а также справку о том, что семья признана малоимущей и нуждается в социальной помощи.

Стоимость карт не изменилась: 600 рублей для школьников (для ребят из малообеспеченных семей – 450 рублей) и 700 рублей для студентов. Количество поездок не ограничено, передает правительство Алтайского края.

Ранее бесплатный проезд на общественном транспорте предложили ввести для школьников.

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