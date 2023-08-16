В Барнауле возобновили продажу школьных и студенческих транспортных карт

Для того чтобы оформить карту при себе необходимо иметь паспорт и справку об обучении в образовательной организации или студенческий билет.

Первое оформление для учащихся из семей, которые нуждаются в социальной помощи, осуществляют в Центртрансе. При себе нужно иметь такой же пакет документов, а также справку о том, что семья признана малоимущей и нуждается в социальной помощи.

Стоимость карт не изменилась: 600 рублей для школьников (для ребят из малообеспеченных семей – 450 рублей) и 700 рублей для студентов. Количество поездок не ограничено, передает правительство Алтайского края.

Ранее бесплатный проезд на общественном транспорте предложили ввести для школьников.