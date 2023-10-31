1 ноября
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Жизнь

В Барнауле вызвали полицию из-за детей, гуляющих в одних футболках

На ул. Юрина подписчики "Инцидент Барнаул" увидели двоих мальчиков, бегающих по улице без верхней одежды.

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)

Очевидцы сообщают, что на вопросы взрослых об их родителях мальчики ответили: "Мы собаку выгуливаем".

Чтобы разобраться в ситуации, вызвали полицию.

Подробности происшествия неизвестны.

Ранее мальчики сбежали из детского сада в сибирском городе.

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