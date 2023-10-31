В Барнауле вызвали полицию из-за детей, гуляющих в одних футболках

Очевидцы сообщают, что на вопросы взрослых об их родителях мальчики ответили: "Мы собаку выгуливаем".
Чтобы разобраться в ситуации, вызвали полицию.
Подробности происшествия неизвестны.
На ул. Юрина подписчики "Инцидент Барнаул" увидели двоих мальчиков, бегающих по улице без верхней одежды.
Очевидцы сообщают, что на вопросы взрослых об их родителях мальчики ответили: "Мы собаку выгуливаем".
Чтобы разобраться в ситуации, вызвали полицию.
Подробности происшествия неизвестны.
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