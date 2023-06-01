В Барнауле высадили более 150 тыс. цветов

25 различных видов цветов украсили клумбы и вазоны Барнаула. Среди них петунии и бархатцы, бегония, георгины, виола, пиретрумы и многие другие.
30 мая сотрудники украсили однолетниками клумбы на проспекте Ленина от улицы Молодежной до улицы Димитрова. Здесь высадили более 25 тыс. растений.
Всего в день сотрудники могут высадить от 10 до 30 тыс. цветов в зависимости от сложности.
Дальше до самой осени за цветами тщательно ухаживают: ежедневно поливают, проводят прополку и рыхление не менее трех раз, подкармливают минеральными удобрениями.