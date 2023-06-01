2 июня
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Жизнь

В Барнауле высадили более 150 тыс. цветов

В Барнауле специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» высадили 150 тыс. цветов в городе. Об этом сообщает "Вечерний Барнаул".

В Барнауле высадили более 150 тыс. цветов
В Барнауле высадили более 150 тыс. цветов
Фото: Андрей Чурилов

25 различных видов цветов украсили клумбы и вазоны Барнаула. Среди них петунии и бархатцы, бегония, георгины, виола, пиретрумы и многие другие.

30 мая сотрудники украсили однолетниками клумбы на проспекте Ленина от улицы Молодежной до улицы Димитрова. Здесь высадили более 25 тыс. растений.

Всего в день сотрудники могут высадить от 10 до 30 тыс. цветов в зависимости от сложности.

Дальше до самой осени за цветами тщательно ухаживают: ежедневно поливают, проводят прополку и рыхление не менее трех раз, подкармливают минеральными удобрениями.

Ранее в Барнауле начали сносить аварийные деревья.

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