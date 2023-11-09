10 ноября
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Жизнь

В Барнауле вынесли приговор предпринимателю. Он украл у граждан 47 млн рублей

В 2021 году бизнесмен привлекал деньги граждан и обещал, что им вернется гораздо больше. Однако, бизнеса не существовало

Бизнесмен.
Бизнесмен.
Pixabay.com

Как сообщает "Инцидент Барнаул", обвиняемый позиционировал себя успешным предпринимателем и завлекал жителей инвестировать в его бизнес. Его дело было направлено на сельхозпродукцию.

Бизнесмен обещал возврат средств и выплату высоких дивидендов, таким образом восемь барнаульцев вложили в несуществующий бизнес порядка 47 млн рублей, которые были похищены предпринимателем.

Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сейчас бизнесмен находится под стражей, пока его наказание не вступило в законную силу.

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