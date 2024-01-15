В Барнауле в пожаре спасли 16 человек

В столице Алтайского края 15 января произошел пожар. К счастью, пострадавших нет.

МЧС Алтайского края сообщили, что по ул. Шевченко произошло возгорание в электрощитовой. В многоквартирном доме на первом этаже во время прибытия сотрудников уже было сильное задымление.

Эвакуация людей была организована по прибытии первого подразделения. Таким образом удалось спасти 16 человек, в их числе трое детей. 8 человек выбрались самостоятельно.

Личный состав в количестве 26 человек ликвидировали пожар на площади не более двух кв. метров. Также привлекалось шесть автоцистерн и автолестница.

Причиной пожара, вероятнее всего, стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

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