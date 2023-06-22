В Барнауле в купеческом особняке открылось новое культурное пространство

В Доме купца Морозова впервые за всю историю здания открылась выставка картин. На первом этаже – акварели Евгении Октябрь, на втором – не вполне обычные (если не модернистские) иллюстрации архитектора Юрия Гребенщикова к книге о путешествиях Достоевского по времени и Барнаулу. Собственник здания давно хотел оборудовать здесь культурное пространство. И вот теперь эта идея приобретает материальные очертания.

В доме Морозова в июле прошел городской пленэр для художников и презентация.

Авторские фишки

В пьесе галериста Вадима Климова "Достоевский проездом. Барнаул 1857-2021 годы" 35-летний Федор Михайлович гуляет по городу вместе с Петром Петровичем (Тянь-Шанским).

По ходу пьесы Ф.М. и П.П. рассуждают о главном - о русском воровстве, деньгах, власти и памятниках (собственно, о чем же еще?). А заодно и знакомятся с Барнаулом: его героями, инцидентами и зданиями - словом, всем, чем запоминается город и городская среда.

Видят они, между прочим, и то, о чем реальные персонажи и знать не могли - к примеру, «Пассаж» купца Смирнова, построенный спустя 28 лет после смерти писателя. В общем, как вы уже поняли, это путешествие не только по городу, но и во времени.

Иллюстрации Юрия Гребенщикова к книге Вадима Климова о Достоевском. Altapress.ru

Пьесу сам автор называет "экскурсией в состоянии «метамодернизм» в шести локациях". И иллюстрации он попросил сделать тоже в особом стиле - в стиле Юрия Гребенщикова, архитектора, художника и просто жизнерадостного человека с чувством юмора.

Если вглядываться в его картины, можно найти в них фишки - на одной, к примеру, виден немаленький таракан за печкой: «Это отсылка к той серии картин, которая у меня была до этого», - объясняет художник.

«Когда мы оформляли картины, Климов сказал, что не нужны рамы, не нужно что-то строгое, и попросил приклеить их на оберточную бумагу и нарисовать свои моменты. Здесь есть отрывки из его произведений, наверное, на всех, и какие-то мои абсолютно свободные зарисовки», - рассказал автор картин-иллюстраций Юрий Гребенщиков.

Юрий Гребенщиков, архитектор и художник. Altapress.ru

На вопрос, весело ли ему было писать картины, он ответил: «Очень. Но в то же время и сложно – ведь речь идет о Достоевском, и здесь не слишком развернешься».

Размытые образы

Картины о путешествии Достоевского и его спутника размещены на втором этаже Дома Морозова. А вот на первом стены украшают акварели Евгении Октябрь из коллекции все того же Вадима Климова.

Евгения писала их не на продажу – говорит, что для души. "Когда пишешь на заказ, думаешь о деньгах. Когда для души - о душе", - говорит она.

Полтора года назад, во время празднования дня рождения отца Евгении, она взяла и подарила акварели галеристу. И вот теперь он выдал их Дому Морозова - на время, не насовсем.

Евгения Октябрь и ее картины. Altapress.ru

«Я очень этому рада. Либо это лежит у меня в мастерской и это никто не видит, либо же это повисит на стенах», - сказала она. Издалека ее акварели могут показаться фотографически точными. Вблизи – это размытые образы леса, деревни, цветов, сумма эмоций художника.

«В этом здании я бы хотела представить работы, связанные со старым Барнаулом, с купеческими домами. Хотя… Почему бы и нет? Старинный дом и современная живопись – это тоже хорошо сочетается», - сказала Евгения.

Не голые стены

О том, что стены этого здания не должны оставаться голыми, собственник здания Владимир Куликов понял после того, как завершил реставрацию. Сначала все заботы занимала канализация, крыша и тому подобные прелести жизни. Потом появились серьезные планы: создать в доме музей «Один дом – две эпохи».

По-моему, идея эта витала в воздухе - Дом Морозова вписался в историю и как купеческий, и - с 1930-х годов - как главная контора управления НКВД, где бывшим купцам доходчиво объясняли, что времена изменились и они теперь - враги.

На открытии выставки 20 июня 2023 г. Altapress.ru

«Первая эпоха – когда здание построили, вторая – когда мимо него боялись ходить», - объяснил Куликов.

Но попытки получить от государства помощь в финансировании пока не увенчались успехом – при оценке заявки проект много раз не набирал каких-то полбалла. Теперь решили не ждать, действовать и для начала создать выставочное пространство.

Здесь будет постоянная экспозиция – в нее войдут, например, фотографии старого Барнаула, расположенные между этажами. И будет переменная – как вот эта выставка.

Кстати, она будет работать до 20 июля. Адрес: Барнаул, ул. Ползунова, 34а. Посетить выставку можно с 11:00 до 19:00 во вторник, среду, четвергу, пятницу и субботу.