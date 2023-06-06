7 июня
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Жизнь

В Барнауле устранят частые затопления улицы Попова у Павловского тракта с помощью новой системы

В Барнауле начали делать дополнительную систему водоотведения на пересечении улицы Попова и Павловского тракта. Об этом сообщает мэрия города.

Дополнительная система водоотведения на улице Попова
Дополнительная система водоотведения на улице Попова
Мэрия Барнаула

Найден подрядчик для выполнения работ по устройству дополнительной системы водоотведения по улице Попова и Павловского тракта. В конкурсе выиграл «СМК Викс».

"Согласно контракту, подрядчик обустроит на улице Попова два железобетонных дождеприемных колодца с решетками, смотровой колодец на врезке, а также выполнит устройство водоотводящих подземных труб, которые будут соединены с общим ливневым коллектором", - сообщают в ведомстве.

Работы выполнят закрытым способом, чтобы сохранить целостность асфальта. Установку системы водоотведения завершат до конца лета 2023 года.

Напоминаем, что улицу Попова у Павловского тракта часто затапливает поверхностными сточными водами. В связи с этим на данном участке необходима дополнительная система водоотведения.

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