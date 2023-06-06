В Барнауле устранят частые затопления улицы Попова у Павловского тракта с помощью новой системы

Найден подрядчик для выполнения работ по устройству дополнительной системы водоотведения по улице Попова и Павловского тракта. В конкурсе выиграл «СМК Викс».
"Согласно контракту, подрядчик обустроит на улице Попова два железобетонных дождеприемных колодца с решетками, смотровой колодец на врезке, а также выполнит устройство водоотводящих подземных труб, которые будут соединены с общим ливневым коллектором", - сообщают в ведомстве.
Работы выполнят закрытым способом, чтобы сохранить целостность асфальта. Установку системы водоотведения завершат до конца лета 2023 года.
Напоминаем, что улицу Попова у Павловского тракта часто затапливает поверхностными сточными водами. В связи с этим на данном участке необходима дополнительная система водоотведения.
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