7 июня
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Жизнь

В Барнауле усилили полив газонов и деревьев

Объем полива зеленых насаждений в городе усилили из-за сильной жары, сообщает мэрия Барнаула.

В Барнауле усилили полив газонов и деревьев.
В Барнауле усилили полив газонов и деревьев.
barnaul.org

Растения поливают рано утром. Именно тогда влага меньше испаряется, а спецтехника не мешает автомобилям.

Специалисты работают одновременно во всех районах города. Особое внимание уделяют поливу молодых зеленых насаждений.

На сегодняшний день полили более двух тыс. деревьев и более четырех тыс. кустарников. На площади Октября, пр. Ленина и в Нагорном парке работает система автополива.

Работы по посадке однолетней цветочной рассады приостановили. Причиной послужила аномальная жара в городе.

Ранее в Барнауле начали поливать деревья, кустарники и цветы.

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