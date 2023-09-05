В Барнауле упавшую с высоты гимнастку перевели из реанимации

В Минздраве подтвердили, что состояние гимнастки стабильное.
Последующее лечение сочетанной травмы проходит в Краевой клинической больнице.
Ранее стало известно, что гимнастка, сорвавшаяся во время трюка, находится в реанимации.
23-летняя цирковая гимнастка, упавшая во время представления, переведена из реанимации в травматологию, сообщает "КП-Барнаул".
В Минздраве подтвердили, что состояние гимнастки стабильное.
Последующее лечение сочетанной травмы проходит в Краевой клинической больнице.
Ранее стало известно, что гимнастка, сорвавшаяся во время трюка, находится в реанимации.
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