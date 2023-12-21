В Барнауле умерла замдиректора государственной филармонии Алтайского края

Как сообщает "КП Барнаул", Ольга Турчина умерла 18 декабря.

Она была заместителем директора государственной филармонии Алтайского края.

В 1983 году Турчина окончила теоретико-композиторский факультет Новосибирской Государственной консерватории им. М.И. Глинки. Далее работала в АГИКе, а в 1999 году защитила кандидатскую диссертацию и с того же времени начала совмещать свою деятельность с работой в государственной филармонии.

Пост заместителя директора по творческой работе она заняла в 2006 году.

Прощание с ней состоится 21 декабря с 12.00 до 14.00 по адресу: г. Барнаул, проспект Космонавтов, 64.

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