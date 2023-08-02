2 августа
﻿
Жизнь

В Барнауле умер известный шеф-повар Евгений Петенев

Известного барнаульского шеф-повара Евгения Петенева не стало 1 августа.

Петенев Евгений
Петенев Евгений
Соц.сети

Евгений сотрудничал с уже не существующими ресторанами Cafe de lafe и "Цицаки" в Барнауле, а также с заведениями в Белокурихе и по всей Сибири. Участвовал в телешоу «Битва шефов» на канале "Пятница".

Проводил и посещал мастер-классы в разных городах России.

Евгений был настоящим фанатом своего дела, в его соцсетях представлено множество дипломов и сертификатов по кулинарному искусству.

О смерти Евгения рассказал его коллега и друг:

«Сегодня не стало Женьки. Моего друга, учителя и очень хорошего человека. Ты вошел в гастрономическую историю Алтайского края и не только".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость