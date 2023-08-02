В Барнауле умер известный шеф-повар Евгений Петенев

Евгений сотрудничал с уже не существующими ресторанами Cafe de lafe и "Цицаки" в Барнауле, а также с заведениями в Белокурихе и по всей Сибири. Участвовал в телешоу «Битва шефов» на канале "Пятница".

Проводил и посещал мастер-классы в разных городах России.

Евгений был настоящим фанатом своего дела, в его соцсетях представлено множество дипломов и сертификатов по кулинарному искусству.

О смерти Евгения рассказал его коллега и друг:



«Сегодня не стало Женьки. Моего друга, учителя и очень хорошего человека. Ты вошел в гастрономическую историю Алтайского края и не только".