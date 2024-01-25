В Барнауле у нового трамвая отпала "стрела".

Подробностей не сообщалось.
"Вот и все... В гараж!", — шутливо отметили в комментариях барнаульцы.
Ранее сообщалось, что барнаульцы беспокоятся, почему новые трамваи до сих пор не вышли на линию.
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У нового трамвая отвалилась "стрела" на перекрестке ул. Попова-Космонавтов. Об этом сообщает "В Курсе 22".
Подробностей не сообщалось.
"Вот и все... В гараж!", — шутливо отметили в комментариях барнаульцы.
Ранее сообщалось, что барнаульцы беспокоятся, почему новые трамваи до сих пор не вышли на линию.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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