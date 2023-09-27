В Барнауле торжественно открыли новую спортивную площадку.

Рядом с качелями и песочницей установили семь тренажеров и камеры видеонаблюдения, сообщается на официальном сайте города.
Все проходило в рамках проекта инициативного бюджетирования. Жители собрали 15% от стоимости площадки, остальные средства выделили из городского бюджета.
На улице собрался небольшой праздник. Миньон развлекал детей и угощал кукурузными палочками.
Отмечается, что площадку прозвали "Веселый дворик".
В мэрии напомнили, что уже не первый год ставят подобные площадки вместе с инициативными жителями.
Ранее в Барнауле завершились работы по восстановлению водопропускной способности Пивоварки.