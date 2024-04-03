В Барнауле теперь есть свое радио «Гордость»

С первых дней вещания Радио Гордость стремительно набирает популярность в городах вещания (Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Тюмени, Нижнем Новгороде и Краснодаре). Позитивный и оптимистичный эмоциональный фон радиостанции вызывает устойчивый интерес у радиослушателей. Теперь «Гордость» вышло в эфир в Барнауле на частоте 87,9 FM.

Радио «Гордость» вышло в эфир в Барнауле на частоте 87,9 FM.

Константин Терехов,

программный директор Радио Гордость:

«Гордость» — это радио, где звучат песни о любви к нашей великой стране, где звучат голоса людей, которые искренне любят нашу Родину, настоящих патриотов. Мы в это слово вкладываем настоящие русские ценности, которые лягут в основу нашего эфира.

Радиостанция появилось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Основной целью Радио Гордость является популяризация отечественных достижений в области экономики, науки, культуры и спорта, формирования позитивного имиджа России и регионов.

Музыкальный формат радиостанции — песни российских и советских исполнителей на русском языке. Наряду с музыкой в эфир выходят мини-программы, которые коротко рассказывают о лучших местах нашей страны, о фактах, вызывающих гордость, знакомят с новыми именами и рекомендуют, куда отправиться в путешествие.

На сайте радиогордость.рф опубликован электронный адрес музыкальной редакции, на который музыканты могут отправлять свои записи.

Вячеслав Киричук,

начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края:

В Алтайском крае представлены многие федеральные радиостанции для людей с различными музыкальными и информационными предпочтениями. И сейчас в столице края запускается новая радиостанция «Гордость». Это радио объединяет не только лучшие отечественные музыкальные композиции для разных поколений, но и интересный информационный контент по темам достижений и побед нашей страны, формирует позитивный и патриотический имидж России.

В Барнауле Радио Гордость вошло в медиагруппу Алтай FM.

Официальный сайт Радио Гордость радиогордость.рф.

Радио Гордость в Telegram https://t.me/radiogordost.

Радио Гордость в ВКонтакте https://vk.com/radio_gordost.

Радио Гордость в ОК https://ok.ru/radiogordos.

Источник: https://altai.news/2024/04/02/65228.html.

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