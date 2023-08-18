В Барнауле снова пытаются продать бывший кинотеатр "Россия"

Здание торгового центра "Россия" на пр. Ленина, 71 выставляется на торгах уже больше года, сообщает " Банкфакс ".

Здание пытаются продать уже больше года. Последнее объявление датировано 3 августа.

За ТЦ в 2 тыс. 260 кв. м на земле площадью в 2 тыс. 935 кв. м продавец хочет 115 млн рублей.

В качестве главного преимущества в объявлении подчеркивается локация - одно из самых проходимых мест города, которое окружают разные места притяжения.

К объявлению также прилагается проморолик, снятый еще год назад. В нем упоминается, что ТЦ якобы интересовались два крупных международных бренда.

При этом к покупателю есть несколько требований. Придется согласовать с мэрией Барнаула подъезды к зданию и организовать там круговое движение, что означает полный или частичный отказ от площади перед "Россией".

Также новый владелец обязательно должен сохранить передний фасад здания.

Бывший кинотеатр принадлежит бизнесмену Борису Князеву. Хотя выяснилось, что до недавнего времени одно из помещений площадью 70 кв. м оставалось в собственности муниципалитета. Наблюдатели считают, что именно это и мешало продаже здания.

Однако чиновники согласились продать помещение за 750 тыс. рублей, то есть за 10,7 тыс. рублей за кв. м. Сам же Князев продает здание за 50,9 тыс. за кв. м.

Ранее магазины осужденного барнаульского застройщика изъяли и продадут на торгах.