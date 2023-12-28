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Жизнь

В Барнауле ребенок стал приходить из частного детского сада с синяками

Теперь в барнаульском частном детском саду будет проведена проверка по сообщению о получении травм, так поручил прокурор Алтайского края Антон Герман.

Ребенок, страх
Ребенок, страх
СС0

"Инцидент Барнаул" сообщил, что горожанка поделилась своей историей, ее ребенок ходил в частный детский сад три месяца, а потом появились синяки и ссадины.

Девушка сообщает, что от воспитателей в течение дня не поступало сообщений о происшествиях, а ребенок приходит с кровоподтеками от удара. В саду воспитательница сказала, что ребенок ужасный, орет и не слушается. Ранее ее дочь наоборот считали идеальной.

Дочери жительницы Барнаула нет и полутора лет, но до этого уже малышка приходила с синяками и разбитым носом, об этом матери, кстати, тоже не сообщили.

Также она отметила, что детей не водят на прогулки, хотя по нормам положена хотя бы одна прогулка в день. По ее словам, ребенок не доедает.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье ребенок укололся шприцом в детском саду.

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