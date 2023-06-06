7 июня
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Жизнь

В Барнауле разработчики обсудят использование ИИ и анализа данных в бизнесе

В Барнауле состоится конференция DataConf – 2023, на которой обсудят использование искусственного интеллекта и анализа данных в бизнесе. В роли спикеров выступят практикующие разработчики ведущих российских и международных ИТ-компаний.

В Барнауле обсудят использование ИИ и анализа данных в бизнесе на конференции DataConf – 2023
В Барнауле обсудят использование ИИ и анализа данных в бизнесе на конференции DataConf – 2023
Пресс-служба DataConf - 2023

Основная тема конференции - применение машинного обучения для решения разнообразных бытовых, производственных и бизнес-задач на реальных примерах.

Один из спикеров Ильяшенко Илья расскажет о том, как устроен поиск Яндекса, а Перминов Иван из ЦФТ расскажет про улучшение систем распознавания документов. Также запланированы выступления спикеров из SberDevices, ЦРТ, DBA, Промсофта, Estesis, Магнита, НГУ.

«Многие разработчики и студенты, планирующие стать разработчиками стали постигать науку о данных и мы считаем, что подобными мероприятиями мы несколько меняем мировоззрение и помогаем сделать первый шаг в эту сторону», – отметил Филин Яков, CEO & AI Leader в Estesis.

К участию в конференции приглашаются как дата-сайентисты и ИТ-специалисты, так и представители бизнеса, которых интересует анализ данных.

«На самом деле большинство информации можно найти в интернете, посмотреть те же записи с выступлений. А конференция – это уникальный шанс пообщаться и здорово, что его здесь используют», – отмечал в 2022 году Деревянченко Степан из Яндекс.Драйва.

Участвовать в конференции можно бесплатно, необходима предварительно зарегистрироваться. Мероприятие пройдет по адресу: Барнаул, улица Мало-Тобольская, 19, Центр «Мой бизнес».

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