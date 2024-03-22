В Барнауле пройдут весенние продовольственные ярмарки. Адреса

На ярмарке можно будет приобрести мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и много другое.
Площадки разместят по следующим адресам:
- Железнодорожный район - пр-кт Ленина, 71;
- Индустриальный район - ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
- Ленинский район – ул. Попова, 86 (пл.Народная);
- Октябрьский район - ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район - пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00.
Ранее сообщалось, что в Барнауле открывают сезон весенних продовольственных ярмарок.
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