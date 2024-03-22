В Барнауле пройдут весенние продовольственные ярмарки. Адреса

Завтра, 23 марта, в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки. Об этом сообщает администрация города.

На ярмарке можно будет приобрести мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и много другое.

Площадки разместят по следующим адресам:

Железнодорожный район - пр-кт Ленина, 71;

Индустриальный район - ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);

Ленинский район – ул. Попова, 86 (пл.Народная);

Октябрьский район - ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Центральный район - пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00.

Ранее сообщалось, что в Барнауле открывают сезон весенних продовольственных ярмарок.

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