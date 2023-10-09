Концерт духового оркестра, посвященный году Рахманинова, пройдет в Барнауле

Также будут представлены симфонические миниатюры, арии и хоры из опер, эстрадные обработки классических произведений.
В концерте участвует Барнаульский академический хор им. А. Б. Тарнецкого. Солисты: Надежда Гончарук, Иван Остапенко, артистка Алтайского государственного музыкального театра Юлия Башкатова, Антон Концеба.
В роли ведущей выступит Вера Климанова.
Сам концерт состоится 12 октября в 18:30 в концертном зале ДК «Сибэнергомаш», проспект Ленина, 147.
Ранее сообщалось, что на концерт Shaman в Бийске не осталось даже самых дорогих билетов.