10 ноября
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Жизнь

В Барнауле проведут бесплатные юридические консультации для родителей и детей

В рамках Всемирного дня ребенка в Барнауле проведут бесплатные юридические консультации, сообщает администрация Барнаула.

Барнаульский юрист получил более 750 положительных отзывов.
Барнаульский юрист получил более 750 положительных отзывов.
СС0.

Отмечается, что 20 ноября в МФЦ состоится бесплатное мероприятие по оказанию юридической помощи.

Кому будет полезна данная консультация

  • детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшиеся без попечения родителей, а также их законным представителям;
  • лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
  • усыновителям.

Также в этот день свои вопросы можно будет задать по телефону: 8(3852) 54-34-18 или через МФЦ онлайн.

Ранее сообщалось, что юрист рассказала, как получить деньги за отсутствие отпуска.

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