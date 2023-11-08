В Барнауле проведут бесплатные юридические консультации для родителей и детей

В рамках Всемирного дня ребенка в Барнауле проведут бесплатные юридические консультации, сообщает администрация Барнаула.

Отмечается, что 20 ноября в МФЦ состоится бесплатное мероприятие по оказанию юридической помощи.

Кому будет полезна данная консультация

детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшиеся без попечения родителей, а также их законным представителям;

лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

усыновителям.

Также в этот день свои вопросы можно будет задать по телефону: 8(3852) 54-34-18 или через МФЦ онлайн.

Ранее сообщалось, что юрист рассказала, как получить деньги за отсутствие отпуска.