В Барнауле проведут акцию памяти прорыва блокады Ленинграда. Что там будет и где пройдет

Горожанам раздадут информационные материалы о блокаде Ленинграда, а также расскажут о символе ленинградцев — кусочках блокадного хлеба. Во время блокады Ленинграда норма выдачи хлеба составляла 125 граммов.
Адреса, где пройдут акции:
- 18 января акция будет проходить с 15:00 на Ленинградской аллее рядом с ул. Антона Петрова.
- 19 января с 11:00 — на пл. Советов, возле знака «Нулевой километр».
- 20 января — с 12:00 на Аллее ветеранов возле кинотеатра «Мир».
В 2024 году в России отмечается 80-летие полного освобождения города не Неве от блокады.
Ранее altapress.ru рассказывал, как жили, работали, воевали и умирали в блокадном Ленинграде.
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