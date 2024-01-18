В Барнауле проведут акцию памяти прорыва блокады Ленинграда. Что там будет и где пройдет

В течении трех дней (18, 19, 20 января) на улицах Барнаула пройдут акции, приуроченные к годовщине прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщает администрация города.

Горожанам раздадут информационные материалы о блокаде Ленинграда, а также расскажут о символе ленинградцев — кусочках блокадного хлеба. Во время блокады Ленинграда норма выдачи хлеба составляла 125 граммов.

Адреса, где пройдут акции:

18 января акция будет проходить с 15:00 на Ленинградской аллее рядом с ул. Антона Петрова.

19 января с 11:00 — на пл. Советов, возле знака «Нулевой километр».

20 января — с 12:00 на Аллее ветеранов возле кинотеатра «Мир».

В 2024 году в России отмечается 80-летие полного освобождения города не Неве от блокады.

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