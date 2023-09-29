В Барнауле продолжается строительство школы в квартале 2011 Индустриального района.

В декабре 2022 года комитетом по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула выдано разрешение на строительство средней школы по ул. Взлетной, 56. Завершение строительства запланировано на декабрь 2024 года. Строительство школы в квартале 2011 ведется в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На эти цели направлено 908,3 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 72 млн рублей, краевого бюджета — 715,1 млн рублей, городского бюджета — 121,2 млн рублей.
Напомним, что школа строится по современным общероссийским стандартам. В учебном блоке запланированы классы для разных предметов, лаборантские, кабинеты психолога, логопеда, врача, а также процедурный и прививочный. В физкультурную зону входят два спортзала с раздевалками и душевыми. Перед центральным входом в здание предусмотрена площадь для проведения общешкольных мероприятий. На земельном участке 2,6 га выделены четыре зоны: спортивная, учебно-опытная, хозяйственная и зона отдыха.
По словам начальника управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Светланы Чаузовой, на сегодняшний день на объекте выполняются работы по кладке наружных и внутренних стен первого и второго этажей, монтажу плит перекрытия первого этажа, работы по устройству внутриплощадочной сети теплоснабжения. Работы идут согласно графику.
Напомним, в сентябре 2023 года открылась школа №138 в микрорайоне «Спутник» на 550 мест, также завершается строительство пристройки к зданию школы № 98 в селе Власиха на 400 мест.
Как сообщила пресс-служба администрации Барнаула, на сегодняшний день в Барнауле подготовлены проекты и получено заключение госэкспертизы по восьми школам (в кварталах 2032, 2033, 2011/1, 2009, 2009а, 2010, 2011/2, 2012 Индустриального района) вместимостью 5725 мест. Строительство будет осуществляться по мере выделения денежных средств.