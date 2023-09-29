Индустриальный район Барнаула продолжает активно застраиваться, являясь самым молодым из районов краевой столицы. Ежегодно здесь возводятся новые современные жилые кварталы. Вместе с жильем строится и социальная инфраструктура. За пять лет в районе введено в эксплуатацию четыре школы общей вместимостью 2200 детей.

В декабре 2022 года комитетом по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула выдано разрешение на строительство средней школы по ул. Взлетной, 56. Завершение строительства запланировано на декабрь 2024 года. Строительство школы в квартале 2011 ведется в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На эти цели направлено 908,3 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 72 млн рублей, краевого бюджета — 715,1 млн рублей, городского бюджета — 121,2 млн рублей.

В Барнауле продолжается строительство школы в квартале 2011 Индустриального района. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Напомним, что школа строится по современным общероссийским стандартам. В учебном блоке запланированы классы для разных предметов, лаборантские, кабинеты психолога, логопеда, врача, а также процедурный и прививочный. В физкультурную зону входят два спортзала с раздевалками и душевыми. Перед центральным входом в здание предусмотрена площадь для проведения общешкольных мероприятий. На земельном участке 2,6 га выделены четыре зоны: спортивная, учебно-опытная, хозяйственная и зона отдыха.

В Барнауле продолжается строительство школы в квартале 2011 Индустриального района. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

По словам начальника управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Светланы Чаузовой, на сегодняшний день на объекте выполняются работы по кладке наружных и внутренних стен первого и второго этажей, монтажу плит перекрытия первого этажа, работы по устройству внутриплощадочной сети теплоснабжения. Работы идут согласно графику.

Светлана Чаузова. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Напомним, в сентябре 2023 года открылась школа №138 в микрорайоне «Спутник» на 550 мест, также завершается строительство пристройки к зданию школы № 98 в селе Власиха на 400 мест.