1 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле продолжается строительство школы в квартале 2011 Индустриального района

Индустриальный район Барнаула продолжает активно застраиваться, являясь самым молодым из районов краевой столицы. Ежегодно здесь возводятся новые современные жилые кварталы. Вместе с жильем строится и социальная инфраструктура. За пять лет в районе введено в эксплуатацию четыре школы общей вместимостью 2200 детей.

В Барнауле продолжается строительство школы в квартале 2011 Индустриального района.
В Барнауле продолжается строительство школы в квартале 2011 Индустриального района.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

В декабре 2022 года комитетом по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула выдано разрешение на строительство средней школы по ул. Взлетной, 56. Завершение строительства запланировано на декабрь 2024 года. Строительство школы в квартале 2011 ведется в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На эти цели направлено 908,3 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 72 млн рублей, краевого бюджета — 715,1 млн рублей, городского бюджета — 121,2 млн рублей.

В Барнауле продолжается строительство школы в квартале 2011 Индустриального района.
В Барнауле продолжается строительство школы в квартале 2011 Индустриального района.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Напомним, что школа строится по современным общероссийским стандартам. В учебном блоке запланированы классы для разных предметов, лаборантские, кабинеты психолога, логопеда, врача, а также процедурный и прививочный. В физкультурную зону входят два спортзала с раздевалками и душевыми. Перед центральным входом в здание предусмотрена площадь для проведения общешкольных мероприятий. На земельном участке 2,6 га выделены четыре зоны: спортивная, учебно-опытная, хозяйственная и зона отдыха.

В Барнауле продолжается строительство школы в квартале 2011 Индустриального района.
В Барнауле продолжается строительство школы в квартале 2011 Индустриального района.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

По словам начальника управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Светланы Чаузовой, на сегодняшний день на объекте выполняются работы по кладке наружных и внутренних стен первого и второго этажей, монтажу плит перекрытия первого этажа, работы по устройству внутриплощадочной сети теплоснабжения. Работы идут согласно графику.

Светлана Чаузова.
Светлана Чаузова.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Напомним, в сентябре 2023 года открылась школа №138 в микрорайоне «Спутник» на 550 мест, также завершается строительство пристройки к зданию школы № 98 в селе Власиха на 400 мест.

Как сообщила пресс-служба администрации Барнаула, на сегодняшний день в Барнауле подготовлены проекты и получено заключение госэкспертизы по восьми школам (в кварталах 2032, 2033, 2011/1, 2009, 2009а, 2010, 2011/2, 2012 Индустриального района) вместимостью 5725 мест. Строительство будет осуществляться по мере выделения денежных средств.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость