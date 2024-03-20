В Барнауле продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2025 году

Алтайский край в четвертый раз принимает участие во всероссийском голосовании, в рамках которого жители выбирают, какие парки, скверы, площади и другие общественные территории необходимо благоустроить в первую очередь. В этом году на голосование вынесено 182 общественные территории в 41 муниципальном образовании края. Из них предстоит выбрать 55 — их будем приводить в порядок в 2025-м году. Сделать свой выбор можно до 30 апреля. Такое право есть у всех жителей края с 14 лет, — сообщил Губернатор края Виктор Томенко в своих социальных сетях.
Напомним, в этом году в список для голосования вошло 37 общественных пространств, в том числе по обращению инициативной группы жителей в перечень был добавлен новый объект — территория за торговым центром «Европа» (ул. Шумакова, 9). Также у жителей есть возможность выбрать один из двух дизайн-проектов второго этапа благоустройства территории парка имени Ленина.
С 15 по 17 марта барнаульцы принимали личное участие в выборе объектов для благоустройства. В эти дни в городе работали специальные пункты для голосования, где находились волонтеры. Они рассказывали жителям о территориях, за которые можно отдать голос, а также помогали проголосовать.
В настоящий момент в голосовании приняли участие более 4,5 тысяч человек. Лидером является территория за торговым центром «Европа» (ул. Шумакова, 9), её поддержали более 1600 барнаульцев. На втором месте сквер по улице Аванесова в Центральном районе — за него отдали голос более 700 человек. На третьем месте — Зеленый сквер за Государственным художественным музеем Алтайского края на площади Октября, за него отдали более 200 голосов.
В голосовании за дизайн-проект второго этапа благоустройства парка имени Ленина побеждает второй проект, по которому предполагается продолжение формирования и благоустройства пешеходных дорожек, ведущих к улицам Островского и Ленинградской. Его поддержали более 370 барнаульцев.
Голосование продлится до 30 апреля, принять участие смогут все барнаульцы, достигшие 14-летнего возраста. Отдать свой голос можно на странице za.gorodsreda.ru – посредством авторизации через портал «Госуслуги», а также с помощью волонтёров.
Напоминаем адреса общественных территорий
- Зеленая зона по улице Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с краевым театром драмы имени В.М. Шукшина)
- Зеленая зона между домами №21 и 25 по проспекту Строителей
- Аллея по улице Георгиева, от Павловского тракта до улицы Энтузиастов
- Сквер «Победы» по улице Новосибирской, 16в
- Сиреневый бульвар (улица Сиреневая, 7)
- Зеленая зона по улице Юрина (от дома №48 по улице Островского до дома №291 по улице Юрина)
- Зеленая зона, расположенная между домами №190, 194, 200 по улице Антона Петрова
- Зеленая зона, расположенная между домами №17, 19 по улице Германа Титова
- Сквер Пушкина
- Аллея «Малахитовая», расположенная по улице 50 лет СССР, 27а
- Сквер, расположенный по адресу: улица 50 лет СССР, 29
- Сквер «40-летия Победы», расположенный по улице Георгиева, 32
- Сквер «Кристалл», расположенный по улице Малахова, 177е
- Площадь Маршала Жукова
- Зеленая зона, расположенная по улице Попова напротив дома №98 по улице Антона Петрова
- Аллея по улице Малахова (от улицы Юрина до улицы Антона Петрова)
- Зеленая зона по проспекту Космонавтов (от проспекта Ленина до улицы Попова)
- Бульвар Медиков, расположенный по улице Юрина, 166а
- Зеленая зона по улице Юрина (от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна)
- Зеленая зона, расположенная по улице Смирнова (от улицы Северо-Западной до улицы Петра Сухова)
- Сквер, расположенный в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й
- Демидовская площадь
- Сквер, расположенный по улице Аванесова (от переулка Пожарного до переулка Присягина)
- Зеленая зона от дома №33 по проспекту Строителей до переулка Ядринцева
- Зеленая зона по улице Малахова, 113
- Зеленая зона по улице Малахова, 116
- Зеленая зона, расположенная у здания по улице Молодежной, 5
- Обской бульвар
- Проезд Полюсный от переулка Ядринцева до дома №93 по проезду Полюсному
- Аллея «Радужная», расположенная по Малому Павловскому тракту от улицы Шумакова до улицы Панфиловцев
- Зеленая зона, расположенная по улице Лазурной, 4
- Площадь Народная, расположенная по улице Попова, 88а
- Сквер «Ротонда», расположенный у здания по проспекту Комсомольскому, 73
- Зеленая зона, расположенная между домами №55а и №67 по проспекту Красноармейскому
- Зеленый сквер (территория, расположенная за Краевым художественным музеем Алтайского края на площади Октября)
- Сквер, расположенный по улице Шумакова, 17
- Зеленая зона, расположенная в границах земельных участков по улице Антона Петрова, 221 е, ж, л, улице Ленинградской, 1, 5а, улице Энтузиастов, 12 (бывший парк культуры и отдыха имени В.И.Ленина)
Самое важное - в нашем Telegram-канале