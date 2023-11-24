24 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле продают часть Ансамбля горнозаводской площади

В Барнауле объявили о продаже здания учебного корпуса на пр. Красноармейском. Он является объектом культурного наследия федерального значения «Здание Алтайского горного управления» в составе «Ансамбля горнозаводской площади». Об этом сообщает "Росимущество".

В Барнауле продают часть Ансамбля горнозаводской площади.
В Барнауле продают часть Ансамбля горнозаводской площади.
"Росимущество"

Общая площадь объекта 2 670,2 кв. м. Отмечается, что культурное наследие выставили на аукцион в составе имущественного комплекса, который также включает земельный участок общей площадью 2 991 кв. м и сеть электроснабжения протяженностью 52 м.

Известно, что покупатель должен будет выполнить работы, которые необходимы для сохранения объекта культурного наследия.

Начальная цена продажи составляет 66 001 800 рублей с учетом НДС.

Заявки на участие в торгах принимаются до 20 декабря, а проведены будут 22 декабря.

Ранее сообщалось, что градсовет хотят убедить не сносить магазин ради сквера.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость