В Барнауле продают часть Ансамбля горнозаводской площади.

В Барнауле объявили о продаже здания учебного корпуса на пр. Красноармейском. Он является объектом культурного наследия федерального значения «Здание Алтайского горного управления» в составе «Ансамбля горнозаводской площади». Об этом сообщает "Росимущество".

Общая площадь объекта 2 670,2 кв. м. Отмечается, что культурное наследие выставили на аукцион в составе имущественного комплекса, который также включает земельный участок общей площадью 2 991 кв. м и сеть электроснабжения протяженностью 52 м.

Известно, что покупатель должен будет выполнить работы, которые необходимы для сохранения объекта культурного наследия.

Начальная цена продажи составляет 66 001 800 рублей с учетом НДС.

Заявки на участие в торгах принимаются до 20 декабря, а проведены будут 22 декабря.

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