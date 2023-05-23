В Барнауле навели порядок в сквере между домами № 55а - 67 на проспекте Красноармейском. Об этом сообщает мэрия.

В Барнауле привели в порядок центральный сквер

Студенты Алтайского филиала РАНХиГС убрали мусор и очистили сквер от прошлогодней листвы.

Центральный сквер стал «живой» точкой среди высоких многоквартирных домов, заявила председатель ТОС «Микрорайона №17» Алла Кожурина. Она отметила, что барнаульцы нуждаются в уютном зеленом уголке.

Сквер на проспекте Красноармейском входит в список общественных территорий города для его благоустройства, за которые барнаульцы могут проголосовать.

Также жителям Централнього района на выбор представлены Демидовская площадь, сквер на ул. Аванесова и сквер им А. С. Пушкина.

Ранее в Бульваре от мусора очистили Сиреневый бульвар.