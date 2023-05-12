В Барнауле приступили ко второму этапу благоустройства парка "Юбилейный"

В Барнауле реализуют третий масштабный проект. Приступили ко второму этапу благоустройства парка "Юбилейный". Об этом сообщает мэрия Барнаула и Telegram-канал губернатора региона Виктора Томенко.

На данный момент в "Юбилейном" сносят аварийные деревья. Вместо них высадят около 250 новых.

В будущем планируют сделать вело-беговые дорожки и новые пешеходные. А также обустроить тротуары, спортивные и детские площадки и места для выгула собак.

"Работы будут выполнены в течение строительного сезона. Уже в осенний период можно будет пользоваться новыми участками парка", - заявил Антон Шеломенцев, заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту.

Барнаульцы поддержали проект благоустройства парка на народном голосовании, которое проводится ежегодно в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Благодаря этому, на выполнение работ было привлечено 86 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджетов.

В прошлом году в парке сформировали центральную аллею, сделали пешеходные дорожки, установили лавочки, урны, организовали освещение и систему видеонаблюдения и высадили почти 500 деревьев и кустов.